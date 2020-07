tmw Arthur non cambia idea: il giocatore non ascolta l'ultimatum del Barça e resta in Brasile

Arthur ha deciso e, come raccolto da TMW, non rientrerà a Barcellona neanche nelle prossime ore. Dalle fonti più vicine al calciatore brasiliano filtra un messaggio chiaro, chiarissimo: nonostante l'ultimatum del club (o torna oggi o sarà aperta nei suoi confronti una procedura disciplinare), il classe '96 ha già fatto sapere infatti che non ha alcuna intenzione di cambiare idea. La sua posizione resta ferma, proprio perché il promesso sposo della Juventus sa che neanche in Champions League (come in campionato), con mister Quique Setién in panchina, potrà ritagliarsi almeno un minimo di spazio.