© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta vende e ringiovanisce: dopo aver sostituito Arana con Czyborra, gli orobici hanno chiuso anche per il dopo-Masiello. Accordo raggiunto con il NK Osijek per Bosko Sutalo, giovane difensore centrale classe 2000 che firmerà a breve un contratto quinquennale con la Dea: per lui spesa di 5 milioni di euro.