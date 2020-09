tmw Atalanta, ai dettagli l'arrivo di Karsdorp. Vicino l'accordo per il prestito dalla Roma

Mossa a a sorpresa in casa Atalanta: la Dea in serata ha praticamente raggiunto un accordo con la Roma per Rick Karsdorp, esterno olandese di proprietà dei giallorossi ma in prestito al Feyenoord nell'ultima stagione, dove ha ritrovato una buona continuità. L'olandese, seguito dalla stessa agenzia di Gosens e De Roon, va a sostituire Castagne nella rosa di Gasperini e arriva in prestito dalla società capitolina con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, che diventerebbe obbligo con un determinato numero di presenze.