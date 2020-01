© foto di PhotoViews

L'ultimo atto dell'Atalanta nel 2019 è stato blindare due dei gioielli che hanno contribuito alle imprese degli ultimi anni, entrambi protagonisti nel 5-0 contro il Milan, che ha chiuso l'anno: Robin Gosens in primis, allontanando così gli interessamenti delle big di Serie A, come Inter, Juventus e Roma, ma anche Marten de Roon, diventato un leader insostituibile sin dal suo ritorno dal Middlesbrough. Per entrambi prolungamento fino al 2024 e sostanziale aumento dello stipendio, visto il contributo essenziale che entrambi hanno dato alla causa orobica negli ultimi mesi.

DE ROON SENATORE - In particolare, il rinnovo per il centrocampista olandese, ha l'obiettivo di legare sempre più stretto il giocatore a Bergamo e farne un senatore della squadra di Gasperini, al pari di Toloi, Masiello e Gomez. Dopo aver investito una cifra importante per riportarlo in Serie A, l'Atalanta non vuole rischiare di vederlo nuovamente tentato dalle sirene estere.