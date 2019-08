© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Contatti in corso tra Atalanta e SPAL per Mohamed Fares. Alla ricerca di un laterale sinistro, il club orobico nella giornata di ieri s'è fatto avanti per il calciatore algerino. La società di Ferrara in questo momento non è intenzionata a cedere il ragazzo classe '96 e ha rispedito la prima proposta al mittente, ma le parti torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni.

Sullo sfondo, anche una richiesta di informazioni da parte dell'Inter: Fares piace, ma in questo caso una eventuale offerta è vincolata all'uscita di uno tra Perisic e Dalbert Henrique.