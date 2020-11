tmw Atalanta, da valutare Romero e Gosens. Caldara, Pasalic e Depaoli ancora a parte

Nemmeno il tempo di festeggiare per l'Atalanta. I nerazzurri sono tornati in campo oggi pomeriggio a Zingonia per preparare la sfida di sabato sera contro l'Hellas Verona: Gian Piero Gasperini, dopo il successo in casa del Liverpool per 2-0, deve fare i conti anche con gli infortunati. Pasalic si è allenato ancora a parte, le condizioni del croato verranno valutate nei prossimi giorni. Allenamento differenziato anche per Depaoli e Caldara, i due molto probabilmente salteranno la sfida del Gewiss Stadium.

GOSENS E ROMERO DA VALUTARE - Qualche fastidio fisico anche per i due giocatori impegnati ieri sera ad Anfield. Romero ha avuto un fastidio muscolare, domani verrà valutato meglio. Gosens ha effettuato un controllo al ginocchio sinistro: nessuna lesione per l'esterno tedesco dopo aver compiuto un movimento che ha stressato i collaterali. Il tecnico orobico valuterà le condizioni dei due giocatori nelle prossime ore.