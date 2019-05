Fonte: ha collaborato Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorni febbrili per il futuro della panchina dell'Atalanta. Forse ore. Perché stasera ci sarà la cena societaria per chiudere una stagione trionfale dove gli orobici hanno conquistato uno storico terzo posto e la Champions League per l'anno che verrà. Ci sarà dunque un contatto tra Antonio Percassi, la dirigenza e Gian Piero Gasperini per discutere del futuro ma non è da escludere che le parti possano anticipare il summit anche al pomeriggio, a Bergamo. Dalla festa al futuro, in poche ore. Per l'Atalanta è già domani.