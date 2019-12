TMW - Atalanta, De Roon: "Contro lo Shakhtar per la storia, ho fiducia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sto bene, con la squadra stiamo giocando bene. Abbiamo vinto in Champions League e contro il Brescia, sono molto contento": parole di Marten De Roon, intervenuto prima del classico incontro con i tifosi a Orio Center. Il centrocampista dell'Atalanta ha analizzato anche il prossimo avversario: "Ho visto il Verona giocare contro la Roma, corrono molto e giocano simile a noi. Tutte le partite sono molto dure, ma noi vogliamo fare punti in casa. Dobbiamo vincere per rimanere su, ho fiducia".

Spazio anche alla prossima sfida di Champions League contro lo Shakhtar: "C'è solo un obiettivo, dobbiamo vincere per rimanere in Europa, se avremo fortuna anche in Champions. Dobbiamo giocare alla grande come contro la Dinamo, anche loro devono comunque vincere. Vogliamo entrare nella storia".