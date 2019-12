Fonte: dall'inviato a Orio al Serio, Bergamo

Una serata storica per tutta la città di Bergamo. L'Atalanta, atterrata in questi minuti dopo la vittoriosa trasferta di Kharkiv, è stata abbracciata dai propri tifosi all'Aeroporto Orio al Serio. Tantissimi i supporter nerazzurri che hanno atteso la squadra: cori e striscioni per tutti i giocatori, ma soprattutto per Gian Piero Gasperini. Una nottata storica per il popolo nerazzurro, ora tutti attenderanno il sorteggio per capire chi sarà il prossimo avversario nella coppa più prestigiosa d’Europa.