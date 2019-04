Fonte: Dall'inviato a Bergamo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Atalanta, Berat Djimsiti, ha parlato al termine della vittoria dell'Atalanta sulla Fiorentina per 2-1. "Noi giochiamo sempre per vincere la partita, l'Atalanta è così. Abbiamo provato a essere molto offensivi. La qualificazione è meritata vedendo le due partite. La mia è una bella storia, ma tutti noi giocatori facciamo questo lavoro per le cose belle e quelle meno belle. Noi giochiamo per vincere qualcosa. Adesso pensiamo all'Udinese, ora dobbiamo mettercela tutta, abbiamo tanto obiettivi davanti. Cerchiamo di vincere come sempre. Si reagisce quando hai la fiducia, tantissime volte abbiamo ribaltato la partita. Noi siamo forti, ci crediamo. Possiamo vincere contro tutti, oggi era difficile e importante".