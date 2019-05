© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani è in programma l'incontro decisivo fra l'Atalanta e Gian Piero Gasperini. Le posizioni sono ferme alle dichiarazioni di ieri sera, con il presidente Antonio Percassi che ha dichiarato scontata la permanenza del tecnico dopo la qualificazione in Champions League, mentre Gasp ha chiesto più condivisione nelle idee sul mercato, dopo gli strali delle ultime sessioni.

Così domani c'è una giornata chiave e, la sera, in un incontro istituzionale con uno sponsor potrebbe anche esserci l'annuncio dell'eventuale permanenza di Gasperini a Bergamo, perché la proprietà ha intenzione di accontentarlo. Tutto dipende anche dalle altre panchine, dal Milan alla Roma, passando per la Juventus. Il domino, non ancora partito, darà la dimensione dei vari pretendenti. Stasera è in programma la cena della squadra, con il definitivo rompete le righe.