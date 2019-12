Fonte: Dall'inviato allo Stadio Metalist, Kharkiv

L'Atalanta che si è allenata da poco a Kharkiv è in piena emergenza. I nerazzurri dovranno fronteggiare, oltre alle assenze già conosciute di Toloi, Zapata e Ilicic, anche quella di Simon Kjaer. Il centrale danese non è nemmeno partito per l'Ucraina, lasciando la retroguardia nerazzurra praticamente contata, con i soli Djimsiti, Palomino e Masiello dei calciatori solitamente in rotazione fra loro.