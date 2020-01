Fonte: Alessio Alaimo

Bosko Sutalo si avvicina a grandi passi all'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sono infatti in arrivo le firme per il difensore che sostituirà Andrea Masiello, in partenza per Genova, sponda Genoa. Il giocatore firmerà un contratto per le prossime 5 stagioni.