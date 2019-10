TMW - Atalanta, Gasperini: "City? Bello quando non hai nulla da perdere"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai piccoli tifosi nerazzurri ad Orio Center. Ecco le risposte del tecnico degli orobici: "No, non stiamo sognando. Da qualche anno stiamo ottenendo dei bei risultati e riceviamo grande soddisfazione, ma soprattutto tanto entusiasmo. Questo ci aiuta a fare sempre meglio. Abbiamo una bellissima squadra".

Qual è l'avversario che teme di più in Champions League?

"La squadra più forte è quella che andremo ad affrontare martedì, sicuramente il Manchester City può vincere la Champions, però quando giochi contro i più forti non hai nulla da perdere. È più bello".

Cosa si prova quando segna l'Atalanta?

"È lo spettacolo più bello quando vedi esultare i tifosi. Poi noi abbiamo avuto la fortuna di fare tanti gol, dunque è un'emozione che si rinnova. Il primo gol di Gosens sotto la nuova curva è stato emozionante, dobbiamo farne tanti altri".

Ora inizia un ciclo difficile.

"Sarà un ciclo molto difficile, incontriamo Lazio, Napoli e Sampdoria in trasferta, poi due volte il Manchester City e Cagliari e Udinese in casa. Per sognare e sperare bisogna incontrare queste difficoltà".

Le piace la nuova curva?

"Mi sembra un’opera d’arte".