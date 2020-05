tmw Atalanta, Gosens pallino delle tedesche: idea Eintracht se parte Kostic

Robin Gosens e il futuro, un tema oramai più che ricorrente in casa Atalanta. Normale, comprensibile, che l’esterno classe ’94 piaccia a tanti. Gli 8 gol e i 5 assist stagionali raccontano molto della sua crescita qualitativa. In Inghilterra è in cima alla lista di Chelsea e Leicester, ma è soprattutto in Germania che Gosens ha estimatori e potenziali acquirenti: nei giorni scorsi si è parlato del Borussia Dortmund e chissà che il suo Schalke non decida di farci più che qualche semplice pensierino. Ma nelle ultime settimane anche l’Eintracht Francoforte ha puntato i radar su di lui.

Quale futuro per Kostic? La considerazione sta alla base della possibile trattativa per il giocatore dell’Atalanta. Anche quest’anno Filip Kostic si sta confermando ad alti livelli individuali nonostante la non brillantissima stagione dell’Eintracht. Quest’anno, 12 gol e 15 assist in 42 apparizioni. II costo è elevato, per gli algoritmi del Cies la forbice va dai 40 ai 50 milioni. In Italia piace all’Inter ma viste le cifre appare profilo adatto soprattutto alla Premier. E qua subentra Gosens: in caso di cessione di Kostic infatti la società di Francoforte potrebbe accelerare la trattativa con l’Atalanta, che per il cartellino del tedesco parte da una valutazione di 25/30 milioni di euro.