TMW - Atalanta, Gosens: "Noi nuovo Leicester? Siamo dietro a Inter e Juve"

Fonte: Dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Gosens, autore dell’1-1 per l’Atalanta, ha commentato così il pareggio contro l’Inter: “Abbiamo iniziato così così, l'Inter ci ha messo in difficoltà ma dopo 35 minuti abbiamo messo le cose a posto e credo che abbiamo fatto un buon secondo tempo. Abbiamo fatto il gol nel momento giusto, poi il rigore ci sta di sbagliarlo, solitamente Luis ha sempre fatto gol. Risultato fuori casa contro la prima è tantissima roba. Oggi abbiamo dato un segnale molto forte, vuol dire che quando giochiamo così possiamo davvero mettere in difficoltà chiunque e questo ci dà molta fiducia. Noi puntiamo più in alto possibile. Se arriviamo in Europa League sarebbe già tanto. E l'altra domanda: io sto bene, grazie".

San Siro è un'altra casa vostra.

"Sì, abbiamo giocato tre gare di Champions League qua. Non ci si sente fuori casa, abbiamo fatto partite importanti".

L'Atalanta può sognare lo scudetto ed essere il nuovo Leicester?

"Siamo ancora un po' indietro rispetto a Inter e Juve. Noi sappiamo che possiamo mettere in difficoltà tutti, l'importante è essere costanti. Poi vediamo dove arriviamo".