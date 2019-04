TMW - Atalanta, il Chelsea è su Zapata. Solo se viene cancellato il ban

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata sarà uno dei principali protagonisti del calciomercato estivo. Ieri, contro l'Inter, la sua assenza si è fatta sentire, facendo intuire quanto sia fondamentale nel gioco dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Proprio i meneghini hanno chiesto informazoni, sin da fine gennaio, per una valutazione. La risposta è stata "più di 40 milioni di euro", con l'intenzione però di rivedersi prima della fine del campionato per riparlarne. Il problema ora è la Champions League, con il quarto posto tutto potrebbe essere rivisto, ma attualmente l'idea è di avere almeno 50 milioni dalla sua cessione.

IL CHELSEA C'È - Oltre all'Inter, che comunque dovrebbe eventualmente vendere Icardi - la sua tregua è fino a giugno, poi sarà cessione quasi certa - ci sono pure i londinesi. Il problema è molto semplice: il club di Abramovich in questo momento non può acquistare nessuno. L'appello dell'11 di aprile (giovedì) potrebbe ribaltare o confermare la sanzione di bloccare per due finestre trasferimenti a causa della controversia sui minorenni extracomunitari tesserati negli anni passati. Il Chelsea è convinto di riuscire a eliminare - o almeno posticipare - la pena inflitta dalla FIFA e poi puntare dritti sul colombiano. In questo senso c'è anche la posizione di Higuain: l'argentino rimarrebbe a Londra se non arrivasse Zapata (o Morata...), altrimenti farebbe ritorno alla Juventus.

OFFERTE RIFIUTATE - Nel mese di gennaio sono arrivate due proposte. Una da 35 più 5 milioni di euro da parte del West Ham, che poi non ha ceduto Arnautovic non trovando un sostituto, e una da quaranta dal Dalian Yifang, che poi ha deciso di virare su un centrocampista offensivo come Hamsik. L'Atalanta poi valuta le alternative, in particolare Inglese (che il Napoli cede per 20 milioni).