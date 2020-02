vedi letture

tmw Atalanta, in corso allenamento a Zingonia: gruppo al completo per Gasp

Dopo il successo casalingo sulla Roma, l'Atalanta è tornata ieri a lavorare a Zingonia per preparare al meglio la sfida di Champions League contro il Valencia di domani sera: anche oggi, in occasione della seconda seduta della settimana, gruppo al completo per Gian Piero Gasperini, che potrà quindi scegliere a suo piacimento dall'intera rosa orobica. Inizio di allenamento con esercizi di riscaldamento, seguiti da una partitella con palla sempre in gioco.