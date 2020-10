tmw Atalanta, l'ad Percassi: "Liverpool? Ora pensiamo al Crotone. Gasp ha la fiducia di tutti"

"Col Liverpool sarà una partita importante come con l'Ajax, ma prima c'è il Crotone". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto durante la presentazione del nuovo official denim partner, ovvero Replay: "Mi ricordo tutto della partita di Crotone. È stato un momento di svolta, abbiamo giocato a Pescara. Ho viaggiato con mio papà, in caso di sconfitta rischiavamo di essere ultimi. Il viaggio fu pesante, Gasperini lanciò dal primo minuto Petagna. È stato il momento in cui il mister ha dato una svolta importante".

Martedì ci sarà una partita importantissima col Liverpool.

"Se qualche anno fa ci avessero detto una cosa simile, di giocare una partita di Champions a Bergamo con l'Ajax, nessuno dei tifosi avrebbe mai potuto pensare di vivere una cosa simile. È stato emozionante, non vivi queste partite così per caso, Il dispiacere immenso è stato non viverlo con i tifosi. Rimarrà per sempre nella storia della società. Col Liverpool sarà una partita dello stesso livello, anche qui sarà un peccato il pubblico, prima di arrivare a quella sfida avremo una partita molto complicata, sarà difficilissimo".

Quale sarà il vostro obiettivo?

"L'obiettivo è quello di lavorare, lavorare, lavorare. I partner che scelgono Atalanta meritano una squadra competitiva. Il nostro obiettivo è quello di fare bene".

L'Atalanta è una delle squadre più europee.

"Da parte nostra sappiamo che il campionato sarà molto complicato, sfideremo ogni squadra con l'umiltà giusta. Il campionato è molto competitivo, il livello è sempre più alto. Devi affrontare ogni partita al 100%. La Champions è uno stimolo per continuare a crescere, non deve togliere nulla al campionato. Dobbiamo avere sempre molta fame, dobbiamo rimanere umili: se pensi di essere un po' più bravo degli altri...il mister è una garanzia, ogni partita ha le sue difficoltà".

Come valuta i nuovi arrivati?

"Sono tutti ragazzi che seguivamo da tempo. Non sta a me dire le qualità di chi è arrivato, il campo dimostrerà presto le loro caratteristiche. Stiamo giocando sempre, il mister in questo ha una capacità e una fiducia tale...siamo con lui".