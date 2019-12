Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

Rifinitura da poco terminata per l'Atalanta, scesa in campo al Metalist Stadium di Kharkiv per testare il terreno di gioco dell'impianto ucraino, dove domani si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions e in subordine anche l'accesso all'Europa League. Guidati da Gasperini, i nerazzurri sono discesi sul rettangolo di gioco per iniziare l'ultimo allenamento prima della gara contro gli ucraini senza Ilicic, rimasto a Bergamo dopo l'infortunio rimediato contro l'Hellas Verona, una defezione non da poco, che si aggiunge a quella di Toloi, Zapata e dell'ultimo arrivato (in infermeria) Kajer.