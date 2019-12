© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attaccante del Volos in prestito dal Newell's Old Boys, Joaquin Torres ha gli occhi puntati dei club italiani. Tra questi ci sarebbe anche l'Atalanta: 5 gol in 13 partite in Super League 1 in Grecia, la Dea avrebbe iniziato a seguire l'esterno destro di Neuquén con l'idea di bloccarlo per poi prenderlo in estate. Il giocatore, però, vorrebbe nel caso spostarsi subito in Italia o valutare il suo futuro in estate.