© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il summit di venerdì scorso, ci sono stati nuovi contatti fra Atalanta e Napoli per Roberto Inglese, centravanti attualmente in prestito al Parma. L'affare potrebbe concludersi già da ora, per poi concretizzarsi a luglio con l'approdo dell'attaccante a Bergamo per affiancare (o sostituire, in caso di offerte indecenti) Duvan Zapata.