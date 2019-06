TMW - Atalanta, occhi su Marcao: il Galatasaray chiede 10 milioni

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per la difesa dell'Atalanta che punta a rinnovare la rosa in vista della partecipazione alla prossima Champions League. Per la difesa spunta Marcao, centrale brasiliano di proprietà del Galatasaray per cui i turchi sono pronti a chiedere 10 milioni di euro dopo aver pagato il calciatore 4 milioni lo scorso gennaio.

Prima le uscite - Il nome intriga la dirigenza bergamasca, che però, visto il gran numero di difensori già presenti in squadra, prima di provare a chiudere dovrà comunque fare i conti almeno con un'eventuale cessione che non pare essere vicina, almeno per quanto riguarda le tempistiche.