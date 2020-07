tmw Atalanta, Palomino può saltare la sfida con l'Inter. Ilicic ancora out

Gian Piero Gasperini rischia di perdere soltanto José Palomino per la sfida di sabato contro l'Inter. Il difensore argentino ha subito un elongazione all'adduttore sinistro e molto probabilmente non sarà a disposizione del tecnico di Grugliasco. L'ex Ludogorets si aggiunge a Josip Ilicic, che rimarrà fuori anche per l'ultima sfida di campionato. Il resto del gruppo si è allenato regolarmente a Zingonia, domani ci sarà l'ultima sessione per preparare al meglio la partita contro i nerazzurri. Sabato mattina la consueta rifinitura, poi la compagine orobica si giocherà il secondo posto contro l'Inter.