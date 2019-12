TMW - Atalanta, Percassi jr: "Serata da ricordare, è la vittoria del gruppo"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Percassi amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato in zona mista dopo il successo dei nerazzurri sul campo dello Shakhtar e il conseguente passaggio agli ottavi di finale di Champions League:

"È una serata da ricordare, che ha avuto un epilogo straordinario. Il risultato, alla fine del girone, è meritato per quello che la squadra ha fatto vedere in campo. Il gol di Castagne? È stato un episodio decisivo. L'Atalanta ha vinto la partita sotto ogni punto di vista, la vittoria è davvero meritata".

Le tante assenze? "Dispiace per gli assenti, ma vuol dire che il gruppo, come dice sempre il mister, dà sempre il massimo. La qualificazione è il giusto premio per questo straordinario gruppo".

Come festeggeremo? "Adesso torniamo a casa, con la consapevolezza di aver fatto vivere una serata unica al nostro popolo. È una gioia immensa per tutti. Il ritorno economica? È una conseguenza dei tanti investimenti fatti. Non è l'aspetto determinante, è importante continuare questa esperienza per crescere come squadra".

Un messaggio a papà Antonio? "Sono contento per lui, si merita tutta questo. La più grande gioia è giusto che venga ricordata con lui presidente".