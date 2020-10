tmw Atalanta, problemi al ginocchio per Caldara: possibile recupero dopo la sosta

vedi letture

Mattia Caldara non rientra nella lista dei convocati dopo essersi allenato a parte nella giornata di ieri. Il difensore dell'Atalanta si è allenato a parte per via di un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e salterà la sfida con il Cagliari. Al momento non sono stati resi noti i tempi di recupero, ma il giocatore bergamasco potrebbe recuperare dopo la sosta dovuta alle nazionali.