tmw Atalanta, scout a lavoro in Svizzera: piace Males del Lucerna

L'Atalanta continua a lavorare con i propri scout per cercare nuovi profili che possano dare continuità ai successi degli ultimi anni. Sono tanti i profili di giovani talenti che vengono seguiti giorno dopo giorno, e l'ultimo in ordine di tempo è quello di Darian Males, attaccante classe 2001 di proprietà del Lucerna. Il giocatore svizzero, ma con cittadinanza anche serba, ha già disputato diverse partite in prima squadra attirando le attenzioni di molti club oltre all'Atalanta. Mancino naturale, può giocare sia sulla trequarti che partendo dall'esterno. Un'idea intrigante che i dirigenti bergamaschi stanno valutando in vista del prossimo mercato.