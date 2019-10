TMW - Atalanta, Spagnolo: "Giocare fuori? Quest'anno un disastro"

Roberto Spagnolo, direttore operativo dell'Atalanta, è intervenuto per poter presentare la nuova curva nord del Gewiss Stadium: "Questa mattina è stato dato un parere favorevole con alcune prescrizioni che verranno eseguite da qui a sabato. Ci sono dei riempimenti da fare nelle vie da fuga, oggi dal Comune è arrivata la licenza d'uso, domani si riunisce la commissione infrastrutturale della Lega per poter giocare domenica. L'illuminazione della curva è provvisoria, poi sarà tutta a led. Quando abbiamo chiesto di giocare a Parma c'è stata concessa soltanto una partita, la programmazione era per il 27 ottobre. Abbiamo affrettato i tempi".

Ci sono anche i ringraziamenti per chi ha lavorato a questo progetto: "Ringrazio tutti quelli che stanno lavorando. Abbiamo avuto una media giornaliera di 220 persone nel primo turno e 80 nel secondo. Abbiamo un'affluenza di 9.000 persone circa che possono essere portate dentro in un'ora. Il nuovo spazio di massima sicurezza verrà preso come prototipo per tutte le ristrutturazione degli stadi urbani. Questa deroga è frutto di una tecnologia avanzata, siccome non c'è spazio i tornelli sono portati dentro".

Domanda inevitabile anche sulla reazione di Gian Piero Gasperini e del numero uno Percassi: "Il presidente? Si lamenta sempre (ride, ndr). Gasperini si è presentato a mezzanotte, il giorno dopo mi è arrivata una e-mail della vigilanza, ma come mia indicazione non è stato fatto entrare nessuno".

Prima di concludere e presentare il nuovo stadio ai presenti, Spagnolo ha parlato anche dei progetti futuri: "Il prossimo intervento? Non sarà sicuramente la curva sud, dobbiamo impegnarci a livello progettuale per capire bene come agire. Non si farà la demolizione, ci sono dei fattori da valutare. Una cosa che ci tengo a dire: finché ci sarà Spagnolo non faremo né anticipi né posticipi fuori da Bergamo, quest'anno è stato un disastro".