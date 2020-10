tmw Atalanta, il direttore operativo Spagnolo: "Gasperini doveva arrivare già nel 2011"

Roberto Spagnolo (direttore operativo Atalanta e responsabile del progetto di riqualificazione del Gewiss Stadium), ha parlato questa sera in occasione del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Milano: "Gasperini iniziò male, poi contro il Crotone a Pescara, tra le altre novità, inserì Petagna al posto di Pinilla. Scelta forte questa, ma doveva farla. Gian Piero poteva arrivare già cinque anni prima, in pochi lo sanno. Nel 2011, promossi matematicamente in A, c'erano state delle richieste da parte di Colantuono di andare via, così tastammo tra gli altri Gasperini: andammo a casa sua, molto vicini a chiudere, poi saltò. Stadio? Un sogno realizzato, già nel 2010 i Percassi lo avevano programmato. Oggi con ciò che sta facendo questa squadra era diventata una necessità, come quella di giocare la Champions a Bergamo. Abbiamo anticipato tutto di un anno per dare soddisfazione al Presidente. Era diventato faticoso per la squadra giocare sempre in trasferta, anche quando giocavamo in casa. Al completamento della Curva Nord, dopo le partite a Reggio Emilia e a Parma, avevamo detto che non saremmo più andati via da Bergamo e ce l'abbiamo fatta. Il tempo era limitato, ma in due mesi e mezzo abbiamo fatto ciò che avremmo dovuto fare in quattro mesi. Siamo felici".