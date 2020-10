tmw Attesa per la risposta Schalke su Kabak: l'alternativa Milan è Rudiger. Il tedesco dice sì

vedi letture

Continua il pressing del Milan per Ozan Kabak, primo obiettivo del club rossonero. Ancora attesa per la risposta dello Schalke 04 che dovrà arrivare a breve sulla scrivania di Maldini e Massara. Qualora non dovesse andare in porto la trattativa per il turco, che per il momento è considerato il primo nome dal Milan, la società sta tenendo vivo anche il nome di Antonio Rudiger. La novità: il tedesco ha aperto al Milan e c'è volontà di tornare in Italia, dove ha giocato con la Roma. Intermediari al lavoro in queste ore, c'è poi da definire col Chelsea se la trattativa sarà come probabile in prestito secco (sul quale lavora anche il Tottenham) o con un riscatto fissato. La prima è l'opzione usata anche nell'affare Diogo Dalot con il Manchester United.