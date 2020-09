tmw Ausilio: "L'Inter non può assolutamente permettersi Messi. Non sarà mai una realtà"

Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato da Rimini, all'inaugurazione del mercato. Queste le parole raccolte da Tuttomercatoweb.com. "Le cose stanno diversamente da come son passate: ci sono stati confronti ma dall'ultimo incontro ci siamo confrontati sulle cose del passato e su quello che sarà il futuro. C'è una visione unica di quello che deve essere il mercato, di quel che deve essere il progetto. Siamo tutti uniti, una cosa sola".

Che mercato è?

"Non smette mai, non ha inizio o fine. Devo chiarire che stiamo puntando sulle cose che possiamo fare. Alcune opportunità possiamo coglierle, dobbiamo vendere e tramite le cessioni dobbiamo procurarci opportunità. Sarà un mercato attento e fatto di opportunità che passa dalle rivendite".

Perché non avete chiuso Tonali?

"Su Tonali non abbiamo iniziato la trattativa. Piace, è interessante, è di futuro per l'Italia, lo sarà anche per un'altra squadra ma non ci siamo mai avvicinati. Non ci sono per noi le condizioni oggi di iniziare questo tipo di affari. Avremmo puntato su un giovane prospetto ma non su una priorità".

Messi è una possibilità?

"Vorrei usare un termine che non posso. E' impossibile, mai esistita. Il termine più giusto sarebbe un altro, è l'occasione per chiarirlo una volta per tutta. L'Inter non può assolutamente permettersi anche solo di pensare a giocatori di questo tipo. Messi è un sogno di tutti ma per noi non sarà mai una realtà. Ha parametri economici inavvicinabili per le nostre possibilità: Messi all'Inter non può essere una realtà, non parliamone più".

Skriniar può partire?

"Su di lui abbiamo fatto un investimento giusto, ha fatto bene in tre anni, è un asset su cui puntiamo e su cui punteremo per il futuro".

Lo stesso vale per Lautaro Martinez?

"Escludo la partenza dal momento in cui è scaduta la clausola. Lautaro resterà all'Inter".

Brozovic può andar via?

"Fuori dal campo ci sono stati episodi risolti all'interno. Ha fatto errori di atteggiamento, da evitare. Ha capito e ha promesso che starà più attento. E' parte del progetto. Poi siamo attenti a quel che succede fuori. Brozovic è importante per l'Inter, se dovesse arrivare qualcosa capace di accontentarlo, saremo pronti ad ascoltare ma ora pensiamo solo all'Inter. Dipenderà solo da lui".

Kolarov si avvicina?

"Parliamo con lui e con la Roma, stiamo negoziando, c'è qualcosa".

Nainggolan e Perisic restano?

"Rientrano da due buone stagioni, entrambi. Adesso dico che vedremo come si approcceranno, gli daremo l'opportunità di allenarsi con la squadra. Hanno ancora due anni di contratto, c'è sintonia con l'allenatore su questa cosa e poi vedremo come saranno le cose".

Conferma che è stato anche lei al centro del mercato?

"Sono all'Inter da 22 anni, sono più vicino alla pensione che ad andare via... A meno che non accada per volontà di altri, ho intenzione di pensare all'Inter per tanti anni. Voglio rivincere qualcosa, ho appena rinnovato, non so perché si debba pensare a qualcosa di diverso".

Biraghi e Dalbert, qual è la situazione?

"Dalbert è tornato, Biraghi è rientrato alla Fiorentina, la situazione tornerà così".

Ha incontrato l'agente di Dzeko.

"Abbiamo parlato di Padelli, sarà parte della rosa dell'Inter".

Valutate Chiesa?

"No, non è un profilo che possiamo valutare. Lo stimiamo ma non è il mercato che possiamo fare. Dobbiamo essere onesti coi nostri tifosi".

Cercate un vice Lukaku?

"Trovarlo è impossibile. Poi abbiamo quattro attaccanti più Esposito, è rientrato Perisic, davanti il pacchetto è soddisfacente".

Kanté è possibile?

"E' un'operazione impossibile".