tmw Badelj in arrivo a Genova con Lucci: Grifone scatenato, pronto il colpo dalla Lazio

vedi letture

Giornate caldissime per il Genoa: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è in arrivo in città Milan Badelj con Alessandro Lucci. Il regista è un altro colpo importante del club ligure: l'agente, di ritorno dalla Francia dove ha definito il colpo Alessandro Florenzi al PSG, è partito da Roma insieme al giocatore. Il croato arriva dalla Lazio a titolo definitivo. Contratto fino al 2023. Dopo Melegoni, le cui visite sono in corso, oggi sarà il giorno di Badelj al Genoa. Non solo: tra Lucci e il Grifone ci sarà anche la possibilità di cercare a trovare la quadra per Andrea Favilli al Verona in cambio di Mariusz Stepinski.