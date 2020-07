tmw Baiano: "Gattuso è da 9. Osimhen? Ho dubbi, segnare in A è più dura che in Francia"

vedi letture

Napoletano doc, Ciccio Baiano commenta a Tuttomercatoweb.com la stagione dei partenopei: "Nei primi mesi dell'annata si è rotto qualcosa, con il caos multe e lo scontro frontale con il club. Rino ha ricompattato tutto e ora sta facendo cose meravigliose. Quella parentesi negativa è costata la Champions. Gattuso comunque merita nove per quanto ha fatto in un momento drammatico della squadra".

Osimhen le piace?

"Ho dubbi, non perchè non sia bravo anzi è forte. Però giocare in Francia è una cosa, in Italia è un'altra. Come dice Ibra se fai venti gol in Italia puoi segnare ovunque. I 25 gol in Francia non valgono quelli del nostro campionato".

Napoli-Milan metterà confronto due squadre in formissima...

"Sono contento per Pioli, ha fatto un gran lavoro nonostante sia stato messo alla porta da mesi. Ha il gruppo dalla sua parte".

Il valore di un allenatore come si giudica?

"Conta ma contano poi i giocatori. Guardiola e Klopp hanno vinto e sono bravi ma hanno e hanno avuto squadre formidabili".

Il suo futuro: è reduce dall'esperienza alla guida della Primavera del Pisa...

"Esperienza bellissima ma ci siamo lasciati, abbiamo deciso così, avevamo idee diverse. Mi sono trovato bene anche se non eravamo all'altezza di fare un campionato primavera poichè il Pisa essendo stato promosso l'anno scorso si è trovato a dover fare tutto velocemente ma è stata una bella annata. Ora sono qui in attesa di una chiamata"

Clicca qui per guardare