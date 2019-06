TMW - Baresi: "Bello rivedere tanti amici. Qui per festeggiare quel Milan"

Fonte: Pietro Mazzara

Franco Baresi, leggenda rossonera presente all'evento per la presentazione del libro di Arrigo Sacchi, ha parlato ai microfoni di TMW della serata: "E' bello essere qua e rivedere tanti amici, tanti ex compagni e Arrigo. Milan attuale? Siamo qui per festeggiare e ricordare quel Milan, quindi parliamo di quello. Cosa fare per tornare ai fasti di un tempo? Anche allora non pensavamo di poter vincere ciò che abbiamo vinto. Ci son stati tanti fattori messi insieme: organizzazione, idee, lavoro, coesione tra società e allenatore".