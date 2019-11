TMW - Bastoni: "Conte numero 1 coi giovani, all'Inter sto vivendo un sogno"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato in zona mista, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha commentato in zona mista la vittoria di oggi contro l'Hellas Verona. Questo quanto raccolto da TMW: "Faccio quello che mi chiede il mister, in questo periodo mi sta dando fiducia e io cerco di ripagarla nel migliore dei modi. Sto vivendo un sogno e spero non finisca mai. Essere affiancato a nomi come Godin, De Vrij e Skriniar non può non essere un sogno per me...".

Si aspettava tutto questo spazio?

"Sono arrivato qui in punta di piedi, consapevole di dover migliorare e crescere. Speravo di diventare protagonista, ma non me l'aspettavo. Tutti chiaramente vogliono giocare. Cerco di rubare ogni giorno i segreti da gente più esperta e mi auguro che si vedano poi i risultati in campo".

Quanto era importante mettersi subito alle spalle la disfatta di Dortmund?

"Per noi era fondamentale vincere oggi, così da andare davanti alla Juve e metterle un po' di pressione. Siamo consapevoli della nostra forza, per arrivare in alto bisogna passare da questo tipo di partite".

La sosta arriva nel momento giusto?

"Credo di sì. Abbiamo degli infortunati e dopo la sosta potremo avere la rosa quasi al completo".

Quanto è importante Conte per lei?

"Non mi sarebbe potuto capitare un allenatore migliore, è il migliore nel lanciare i giovani. Lo ringrazio tanto, mi aiuta molto mentalmente e tecnicamente"