TMW - Bastoni in sede: "Partirò in ritiro con l'Inter, voglio restare"

Fonte: Da sede Inter, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Bastoni in sede Inter. Il classe '99 quest'oggi ha fatto visita ai dirigenti nerazzurri per ribadire di voler iniziare la stagione agli ordini di Conte: "Parto in ritiro con l'Inter. Mi prendo una settimana perché è appena finito l'Europeo e poi vediamo. Parma o Cagliari? Io penso all'Inter, sono un giocatore dell'Inter e penso a questi colori. Ho staccato due giorni fa, da due anni non ho vacanza e quindi penso a staccare qualche giorno", ha detto Bastoni che prosegue. "Conte ha una mentalità vincente e saprà portarla anche qui a Milano. Sono dell'Inter e proverò fino alla fine a giocarmi le mie carte qui. Da Skriniar e Godin posso solo imparare, sono stato in sede per ribadire che per me è un sogno giocare nell'Inter".