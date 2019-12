© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Champions League, non solo obiettivo passaggio del turno. Il Bayer Leverkusen guarda anche a gennaio e a un rinforzo in difesa. L'obiettivo sarebbe quello di Takehiro Tomiyasu, esterno di difesa del Bologna. Un giocatore che le Aspirine seguivano già ai tempi del Sint Truiden e per il quale sarebbe pronta un'offerta per gennaio ai rossoblù da oltre 12 milioni di euro tra fisso e variabile.