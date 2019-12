© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sorpresa di oggi a Genova è stata la presenza di Valon Behrami a Pegli . Il centrocampista svizzero, venti giorni fa, a Tuttomercatoweb.com disse " altro che finito, ho una voglia matta . Un messaggio che hanno raccolto in molti, con il ragazzo che ha spiegato i motivi dell'addio al Sion. Oggi Behrami era a Pegli per i test atletici, per domani sono già fissate le visite mediche del giocatore.

Una scelta di Davide Nicola Behrami al Genoa è una scelta del nuovo allenatore Davide Nicola. Che lo ha avuto già a Udine dove ha imparato ad apprezzarne professionalità e qualità. Conosce e sa bene che dietro all'addio alla Svizzera non c'è una carriera in dubbio ma altre motivazioni che hanno spinto Valon a dire addio a un contratto pesante. La voglia matta riparte così da un tecnico che ha voglia di rilancio, da una piazza che prende lui e Mattia Perin come porti sicuri per ripartire e Michael Krmencik davanti per trovare i gol finora mancati.