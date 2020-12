tmw Benevento, forte interesse per Cutrone: l'attaccante è in uscita dalla Fiorentina

Il cambio di agente, una clausola sul riscatto che ha forse condizionato qualche scelta e una avventura che non è progredita nel modo in cui tutti si aspettavano: la permanenza a Firenze di Patrick Cutrone ha le ore contate e quella di stasera potrebbe essere stata l'ultima in viola per l'attaccante di scuola Milan, ma ora di proprietà del Wolverhampton. Secondo quanto da noi raccolto, il Benevento avrebbe manifestato un forte interesse per l'attaccante, già pilastro dell'Under 21 azzurra.