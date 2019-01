TMW - Biglia: "Spero di tornare con la Roma. Paquetà fortissimo"

Fonte: Dai nostri inviati, Alessandro Rimi e Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, è stato intervistato dai microfoni di tuttomercatoweb.com e RMC Sport in occasione della presentazione del 15° Torneo Amici dei Bambini: "I ragazzi stanno facendo un gran campionato. Questo non basta, ma siamo sulla strada giusta".

Su Higuain e Piatek: "Non c'è ancora nulla di concreto, non so cosa dire. Possiamo perderci ma anche guadagnare con chi arriverà. Piatek è un giovane fortissimo per quello che ha dimostrato finora".

Sul momento del Milan: "Il mister è stato bravissimo a gestire il gruppo. I ragazzi hanno lavorato bene, c'è qualità ma poca esperienza. Devono credere in loro stessi, come ho detto nel messaggio prima della Supercoppa. Sono giovani e forti".

Sul rientro in campo: "Mi sento bene, abbiamo accorciato un po' i tempi di recupero. Sto spingendo per tornare il prima possibile. Cerco di essere sempre a disposizione. Il campo mi manca, guardare da fuori pesa, voglio dare una mano. Se fosse per me giocherei già in Coppa, ma per i dottori è presto. Forse con la Roma".

Sul doppio confronto col Napoli: "La Coppa Italia è un obiettivo dopo l'eliminazione dall'Europa League. È una competizione importante, che ci ha dato la possibilità di giocare la Supercoppa. Sarà un bel test contro la squadra che lotta da anni per vincere lo Scudetto con la Juve".

Su Paquetà: "È un giovane fortissimo, si sta adattando bene al calcio italiano e non è affatto semplice. Dobbiamo aiutarlo per permettergli di continuare così".