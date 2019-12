TMW - Boban: "Speriamo Ibra decida per il meglio e anche per sé stesso"

Fonte: Dagli inviati, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha rilasciato un'ultima battuta sul grande obiettivo Zlatan Ibrahimovic dopo essere uscito dalla festa per i 120 anni del club rossonero: "Speriamo decida per il meglio e anche per se stesso", le sue parole raccolte da TMW.