© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele De Rossi riparte dal Boca Juniors. Come vi abbiamo raccontato il 15 maggio il centrocampista è stato voluto fortemente dal ds Nicolas Burdisso . De Rossi arriverà in Argentina nel week end e firmerà il contratto annuale. Il Boca in giornata chiuderà per Eduardo Salvio, una trattativa nata dopo che il club argentino aveva tentato un colpo ad effetto: Arjen Robben, fresco di addio al Bayern Monaco. L’olandese però ha deciso di non accettare perché ha scelto di lasciare il calcio giocato. Il Boca è a lavoro, sfumato Robben si prepara ad accogliere Salvio. E De Rossi è in arrivo...