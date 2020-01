© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Musa Barrow è molto vicino al Bologna. L'Atalanta e il club emiliano si ritroveranno nuovamente nei prossimi giorni per trovare l'accordo economico sul prezzo del cartellino: la richiesta della Dea è 15 milioni di euro, di circa tre milioni di euro inferiore l'offerta della società di Saputo. Ma c'è grande fiducia sulla chiusura dell'operazione e l'impressione è che il prossimo incontro possa essere quello decisivo per la fumata bianca.

Negli ultimi giorni ha chiesto informazioni su Barrow anche il Torino. Ma quello del club granata è stato solo un sondaggio, in un eventuale scambio con Bonifazi. Sondaggio e per ora nulla più: il difensore classe '96 dovrebbe lasciare Torino ma non in una trattativa comprendente anche l'attaccante gambiano.