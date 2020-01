TMW - Bologna, Barrow: "Felice per il gol, lo dedico a tutto i tifosi"

Fonte: Antonio Parrotto

Esordio con gol per il nuovo attaccante del Bologna Musa Barrow. La giovane punta rossoblù commenta in zona mista il successo ottenuto nel derby con la SPAL. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW:

Com'è stato aver segnato oggi?

"Sono molto contento di aver segnato il primo gol per questa società".

Esultanza sotto il settore ospiti, in una partita molto sentita...

"Quando si fa gol è bello andare a festeggiare con i propri tifosi perché sono loro a darci la forza mentre siamo in campo".

In presentazione avevi detto 'tranquillo Bologna ci penso io' e ti sono bastati solo 70 secondi, come si entra in campo così concentrati?

"L’importante è essere pronti quando si entra, dipende tutto da come ci si riscalda".

L’allenatore non era in panchina nel primo tempo, nel secondo è sceso, cosa vi ha detto?

"Lui è entrato in spogliatoio per spingere la squadra e ci ha dato grande forza. Ognuno vuole fare bene e abbiamo vinto la partita, sono contento".

Quando ti è arrivata la palla cosa hai pensato?

"Quando è arrivata la palla ho cercato di stoppare bene e metterla nell’angolo".

Aver giocato da prima punta ti ha aiutato?

"Io non ho problemi a giocare davanti, faccio ciò che vuole il mister".

Hai una dedica particolare per il tuo primo gol in rossoblù?

"Lo dedico a mia mamma che mi supporta sempre anche quando le cose vanno male. Lo dedico anche ai tifosi e a tutta Bologna".

Cosa ti hanno detto mister e compagni?

"Con compagni e mister non ho ancora parlata, lo faremo domani"