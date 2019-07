Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sta per iniziare la corsa a Erick Pulgar, centrocampista cileno che è uscito allo scoperto nelle ultime ore chiedendo di lasciare il Bologna. Su di lui si stanno muovendo diversi club stranieri, ma non mancano le attenzioni anche da parte di alcune squadre del nostro campionato. Il tutto, con una clausola rescissoria da 12 milioni di euro (che sale a 15 per le prime 25 squadre del ranking mondiale, da pagare in un'unica soluzione) che per forza di cose fa gola a tanti. Inoltre, elemento importante da sottolineare, la stessa clausola presente sul contratto del giocatore non presenta nessuna scadenza.