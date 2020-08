tmw Bologna, il punto sulla trattativa per l'acquisto di Supryaga dalla Dinamo Kiev

"Il ragazzo è interessante, c'è una trattativa, ma è un'operazione che si vedrà avanti nel tempo. Non è una trattativa semplice". Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon, intervistato da 'Sky', s'è così espresso quest'oggi sul possibile arrivo dalla Dinamo Kiev di Vladyslav Supryaga, attaccante ucraino classe 2000.

Il punto sulla trattativa - I contatti vanno avanti, ma in questo momento la trattativa è in stand.by. Perché la Dinamo Kiev, che acquistò il giocatore dal Dnipro per poco meno di 5 milioni di euro nel 2018, valuta il giocatore 10 milioni. E in questo momento non valuta cessioni diverse da quella a titolo definitivo. Il Bologna s'è spinto a offrire 5-6 milioni, o valuta formule alternative come il prestito oneroso con diritto di riscatto. Non abbastanza per la Dinamo Kiev, che per ora resta fermo sulle sue posizioni. Ma i contatti vanno avanti: il Bologna vuole Supryaga.