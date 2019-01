Fonte: Lorenzo Di Benedetto

Non c'è solo il Cagliari sull'attaccante in uscita dal Bologna Diego Falcinelli. Nelle ultime ore è tornata a farsi sotto l'Empoli, che perso Kownacki è ancora alla ricerca di un attaccante da consegnare a Iachini per la seconda parte della stagione.