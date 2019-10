Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista, al termine di Juventus-Bologna 2-1, è intervenuto ai microfoni di TMW il giocatore felsineo Ibrahima Mbaye, all’esordio stagionale: “È un sogno giocare contro giocatori così, se fosse possibile giocare contro di loro ogni domenica sarebbe bellissimo. Poi la partita è andata com’è andata e ci dispiace per non aver portato i punti a casa”.

C’è qualche recriminazione? “Sì sicuramente c’è qualcosa che potevamo fare meglio, la partita è andata com’è andata, non possiamo guardare indietro ma solo avanti”.

Sull’episodio di De Ligt: “Se l’arbitro non fischia rigore possiamo stare qui a parlarne fino a domani, ma intanto abbiamo perso la partita”.