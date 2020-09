tmw Bologna, stretta finale per Falcinelli alla Stella Rossa: chiusura in giornata

Diego Falcinelli e la Stella Rossa, avanti tutta. Stretta finale per il trasferimento di Diego Falcinelli dal Bologna. Operazione che si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto (triennale in caso di riscatto). Un colpo importante per la Stella Rossa, un rinforzo anche per la Champions. Lavori in corso, Falcinelli verso il trasferimento in Serbia...