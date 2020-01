TMW - Bologna, su Santander c'è il Besiktas. Se parte, si chiude con Barrow

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si muove il mercato del Bologna, soprattutto per quanto riguarda le punte. Dopo aver salutato Destro, la rivoluzione felsinea potrebbe essere completata da un altro addio. Federico Santander ha una offerta dalla Turchia, nello specifico dal Besiktas: e con l'addio del paraguaiano potrebbe andare al suo posto l'incastro per Musa Barrow. L'operazione con l'Atalanta procede: possibile chiusura anche in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, per un totale (bonus più parte fissa) di 14 milioni.